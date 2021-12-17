Сихарулидзе: если наши пары откатывают программы достойно — выиграть у них невозможно

Олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе, избранный президентом Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, назвал фаворитами Игр российские пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
«Очень важно понимать, что сейчас у Тамары Николаевны Москвиной есть две пары, которые по результатам, а не просто по моему мнению, являются сильнейшими парами в мире. Да, действительно, есть ещё китайская пара, которая пытается конкурировать с нашими ребятами. Но, я глубоко убеждён, что сейчас наши пары вышли на такой уровень катания, что при хорошем катании наших ребят выиграть у них невозможно.
Да, Олимпийские игры, как и другие соревнования, это турнир, где все волнуются, очень высока цена ошибки и очень важно откатать свои программы чисто и выполнить все намеченные элементы. Но, повторюсь, я уверен, если наши пары откатывают свои программы достойно — выиграть у них невозможно. Наверное, разумно прорабатывать программу совместно с нашими тренерами, нашими специалистами, потому что они в ежедневном режиме сталкиваются с тренировочным процессом, у них колоссальный опыт и знания и очень важно использовать их знания для того, чтобы в том числе и разработать саму программу» — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.
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