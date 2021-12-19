Украинский фигурист Беликов будет выступать за сборную Израиля

Украинский фигурист Владимир Беликов, ранее выступавший в танцах на льду с Дарьей Поповой, будет кататься за сборную Израиля, информирует Tribuna.com.



23-летний Беликов выступил на национальном чемпионате Израиля, где в дуэте с Широй Ихилов занял второе место. Пара в сумме за два танца получила 166,21 балла.



Беликов вместе с Поповой становились чемпионами Украины в сезоне-2018/2019, участвовали в чемпионатах мира среди юниоров и взрослых чемпионатах Европы. Пара Беликова и Поповой была вторым номером сборной Украины в танцах на льду.

В субботу, 18 декабря, завершился чемпионат Франции по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар победу одержали четырёхкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. В произвольной программе они набрали 132,48 балла.