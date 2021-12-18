Пападакис и Сизерон выиграли чемпионат Франции, несмотря на падение Габриэлы
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Завершился чемпионат Франции по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар победу одержали четырёхкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. В произвольной программе они набрали 132,48 балла. Примечательно, что Пападакис допустила падение, исполняя твиззлы.
Суммарно Пападакис и Сизерон набрали 229,96 балла. Второе место заняли Евгения Лопарёва и Джеффри Бриссо. Их суммарный результат составил 195,92 балла. Тройку лучших замкнули Лоисья Демужо и Тео Ле Мерсье. Их результат составил 176,30 балла.
Чемпионат Франции. Танцевальные пары. Суммарная оценка
- Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон — 226,96
- Евгения Лопарёва / Джеффри Бриссо — 195,92
- Лоисья Демужо / Тео Ле Мерсье — 176,30.
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