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Пападакис и Сизерон выиграли чемпионат Франции, несмотря на падение Габриэлы

Пападакис и Сизерон выиграли чемпионат Франции, несмотря на падение Габриэлы
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Завершился чемпионат Франции по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар победу одержали четырёхкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. В произвольной программе они набрали 132,48 балла. Примечательно, что Пападакис допустила падение, исполняя твиззлы.

Суммарно Пападакис и Сизерон набрали 229,96 балла. Второе место заняли Евгения Лопарёва и Джеффри Бриссо. Их суммарный результат составил 195,92 балла. Тройку лучших замкнули Лоисья Демужо и Тео Ле Мерсье. Их результат составил 176,30 балла.

Чемпионат Франции. Танцевальные пары. Суммарная оценка

  1. Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон — 226,96
  2. Евгения Лопарёва / Джеффри Бриссо — 195,92
  3. Лоисья Демужо / Тео Ле Мерсье — 176,30.
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