Фигурное катание, чемпионат России: расписание на 23 декабря
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Сегодня, 23 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание первого дня соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург. Расписание соревнований
23 декабря
13:15 мск — мужчины, короткая программа.
16:05 — танцевальные пары, ритм-танец.
19:05 — спортивные пары, короткая программа.
В прошлом году чемпионами России стали Михаил Коляда, Анна Щербакова, Евгения Тарасова / Владимир Морозов (спортивные пары), Александра Степанова / Иван Букин (танцы на льду).
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