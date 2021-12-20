Татьяна Тарасова обратилась к Брайану Орсеру и показала фото с ним
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к известному канадскому специалисту Брайану Орсеру. 18 декабря Орсеру исполнилось 60 лет.
«Брайан, дорогой, пусть всё и всегда будет 6-0!» — написала Тарасова в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографии с Орсером.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
Брайан Орсер — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в мужском одиночном катании. С 2018 по 2020 год он был тренером двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой.
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