Американский журналист: госпитализация Татьяны Тарасовой была обставлена так по-русски!

Американский журналист Дэвид Лис высказался по поводу госпитализации заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

«Госпитализация Тарасовой была обставлена так по-русски! Уровень секретности, дезинформация. Тарасова написала: «Спасибо, что думаете обо мне, со мной всё хорошо». Сразу после этого появилась новость, что она была госпитализирована ещё 14 декабря из-за высокого давления. Но всегда ли кого-то госпитализируют с высоким давлением? Или же были какие-то сопутствующие заболевания? Всё выглядело серьёзно. Илья Авербух заплакал на шоу, а у него, очевидно, больше информации о главном судье «Ледникового периода», чем у рядового зрителя. Он был очень расстроен. Я не видел статей, что её выписали из больницы.



Россиянки выиграют все медали на Олимпиаде и кто, как не Тарасова, должен это увидеть?! Чей комментарий нам нужен? Комментарий Тарасовой. Это то, что нужно зрителям. Путин мог бы связаться с ней по FaceTime, и она бы заверила его, что всё будет хорошо», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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