Американский журналист: сочувствую Трусовой

Американский журналист Дэвид Лис поделился ожиданиями от выступления Александры Трусовой на чемпионате России по фигурному катанию, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

«Думаю, она будет пытаться сделать много четверных прыжков. И если она удачно выполнит один, то почему бы не сделать и ещё один? Зная её характер, зная, каким бойцом она является, не удивлюсь, если она попробует сделать три четверных прыжка. Мы слышали, что она стала больше работать с Дудаковым. Самих тренировок стало меньше, но они более сосредоточены на прыжках, чтобы вернуть её в лучшую форму.



Я сочувствую Трусовой. В начале сезона она добилась настоящего прорыва. Всё её поддерживали, но потом она получила травму, и сейчас не может делать то, что удавалось ей раньше. Я предсказывал ранее, что, возможно, лишь одна ученица Тутберидзе попадёт на Олимпиаду. Грустно, если так получится. Я считаю, что и перед Олимпиадой кто-то может получить травму», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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