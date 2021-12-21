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Российский тренер Жан Буш разобрал занижение баллов Туктамышевой за тройной аксель

Российский тренер Жан Буш разобрал занижение баллов Туктамышевой за тройной аксель
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Бывший российский фигурист, а ныне тренер Жан Буш ответил на вопрос, почему Елизавета Туктамышева получает за тройной аксель не такие высокие баллы, как Алёна Косторная и Рика Кихира.

«Не могу не отметить работу нашего Профессора (Алексея Мишина, тренера Туктамышевой. — Прим. «Чемпионата»). Он мастер своего дела, знает технику и преподает её лучше многих в стране. У Лизы прекрасный тройной лутц, тройной аксель. Она очень технично всё исполняет. Но надо понимать, что судьи оценивают элементы по пяти разным компонентам. Пролёт прыжка, высота, положение в воздухе, выезд. Усложнение с выезда. Заход. Долго ли спортсмен готовится к элементу.

У Лизы есть подготовка, не хватает иногда пролёта. Технически всё верно, но есть спортсмены, которые исполняют элемент гораздо эффектнее. Выход в твизл, кораблик или крюк. Есть люди, которые прыгают почти без подготовки. Камила Валиева прыгает с руками наверх аксель — это тоже плюс к оценке. Выезды, выкат, скорость — судьи смотрят на всё. И у Лизы есть определённая проблема с долгими заходами и хореографией на выезде», — приводит слова Буша «Спорт-экспресс».

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