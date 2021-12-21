Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: последние кадры с фигуристом Дмитрием Соловьёвым до драки в Москве

Видео: последние кадры с фигуристом Дмитрием Соловьёвым до драки в Москве
Комментарии

Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрий Соловьёв проводил время в московском ресторане со своей девушкой Анной Сидоровой, двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу, до того, как был избит тремя неизвестными.

Соловьёв вступился за Сидорову, Анна вызвала полицию. В данный момент фигурист находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Все трое нападавших были задержаны полицейскими на месте.

«У меня разовьётся косоглазие, так близко смотреть», — шутит Соловьёв на видео.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021