Видео: последние кадры с фигуристом Дмитрием Соловьёвым до драки в Москве

Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрий Соловьёв проводил время в московском ресторане со своей девушкой Анной Сидоровой, двукратной чемпионкой Европы по кёрлингу, до того, как был избит тремя неизвестными.

Соловьёв вступился за Сидорову, Анна вызвала полицию. В данный момент фигурист находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Все трое нападавших были задержаны полицейскими на месте.

«У меня разовьётся косоглазие, так близко смотреть», — шутит Соловьёв на видео.

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