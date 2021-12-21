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Ольга Бузова отреагировала на избиение олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва

Ольга Бузова отреагировала на избиение олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва
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Российская певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на новость об избиении фигуриста Дмитрия Соловьёва в Москве. Бузова была партнёршей Соловьёва в шоу «Ледниковый период».

«Я в полном шоке от случившегося! Уже написала Диме. Сейчас самое главное — это его здоровье. Я на связи с его командой, если понадобится малейшая моя помощь, я сделаю для него всё возможное и невозможное. Знаю, что Дима — настоящий мужчина и проявил себя как истинный защитник своей любимой девушки. Дима — гордость страны, человек, который отстаивал честь России на мировой арене. Мне рассказали, что его зверски избивали аж трое парней. Мои молитвы сейчас с Димой и его семьёй», — приводит слова Бузовой «Спорт-экспресс».

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