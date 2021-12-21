Опубликовано полное видео драки с Соловьёвым. Дмитрий ударил первым

Опубликовано полное видео драки с участием олимпийского чемпиона 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрия Соловьёва. Запись выложил телеграм-канал Baza.

Кадры подтверждают, что Соловьёв начал драку первым: реагируя на слова одного из оппонентов в адрес своей девушки, Анны Сидоровой, двукратной чемпионки Европы по кёрлингу, Дмитрий толкнул его в грудь. После этого в конфликт вмешались остальные участники потасовки.

В данный момент спортсмен находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Точный диагноз пока неизвестен.

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