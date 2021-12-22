Татьяна Навка — об избиении Дмитрия Соловьёва: ужас! Просто чудовищно!

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала пост по поводу избиения фигуриста Дмитрия Соловьёва в Москве. Он является олимпийским чемпионом в паре с Екатериной Бобровой.
«Ужас! Просто чудовищно! Вчера ночью наш коллега, часть нашей команды, Дмитрий Соловьёв пострадал, защищая свою жену и её подругу от трёх негодяев, которые приставали к девушкам. Неравная борьба, где Дима один против троих, привела к тому, что он попал в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы с травмой головы. Врачи его обследуют, проводят диагностику, чтобы сказать, чем в итоге это обернётся для него.
Надеюсь, что всё обойдётся, и он быстро пойдёт на поправку! Дима прекрасный, интеллигентный и добрый человек, который совершенно не должен был попасть в такую ситуацию! Но попав, проявил свои лучшие мужские качества, встав на защиту девушек! Не верится во всё произошедшее, ещё в эти выходные Дмитрий выступал на гастролях нашего «Аленького цветочка» в Ташкенте, а сегодня такое… Дима, поправляйся скорее, и мы снова ждём тебя на льду наших сказок!» — написала Навка.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки
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