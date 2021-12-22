Этери Тутберидзе: я не пригласила бы к себе в группу Елизавету Туктамышеву

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась мнением о чемпионке мира и Европы 2015 года Елизавете Туктамышевой. По словам Тутберидзе, она не пригласила бы Туктамышеву к себе в группу ввиду тренерской этики. Тренером Елизаветы является Алексей Мишин.
«В своё время я недоумевала, почему она (Туктамышева. — Прим. «Чемпионата») не прыгает четвертные прыжки. Я бы не пригласила её к себе в группу. Не потому, что она неинтересная, а потому, что есть этика, тренерская этика», — рассказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
В сезоне-2021/2022 Елизавета Туктамышева дважды поднималась на пьедестал почёта на этапах серии Гран-при и отобралась в финал, однако соревнования шести сильнейших были отменены. Туктамышева считается одной из фавориток чемпионата России, на котором пройдёт отбор на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
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