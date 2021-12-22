Дмитрий Соловьёв дважды отказался от медицинской помощи после избиения в Москве

Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрий Соловьёв дважды отказался от медицинской помощи, после того как его избили в Москве. Об этом рассказал заявил глава Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.
«Гражданину на месте была предложена медицинская помощь, он отказался от вызова службы «03». Потом сотрудники… всех, кто находился у входа в здание, доставили в территориальное подразделение. Тут повторно гражданин отказался от медицинской помощи, каких-либо жалоб не было», — сказал Васенин в эфире телепередачи «Соловьёв Live».
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