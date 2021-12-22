Алексей Мишин: при моей жизни четверной аксель чисто и хорошо не сделает никто

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о возможности исполнения прыжка в пять оборотов в одиночном фигурном катании.

«Сейчас я консультирую одного выдающегося фигуриста, который хочет сделать прыжок в 4,5 оборота. И сразу хочу поставить точки над «i». При современном уровне развития физических качеств человека, при моей жизни, четверной аксель чисто и хорошо не сделает никто. Чтобы перейти на этот качественно новый уровень, нужно взять конькобежные коньки, освободить пятку, чтобы они хлюпали, и тогда мировые рекорды взлетят в небеса. Вместо того, чтобы прыгать в высоту ножницами или «перекидным», надо прыгать флосбери флоп. Нужна новая идея, новая методика – какова она, я не знаю», – заявил Мишин на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по фигурному катанию.

Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря. 26 декабря фигуристы покажут показательные выступления.