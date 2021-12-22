Илья Авербух рассказал, от кого можно ждать сюрприза в женском одиночном катании на ЧР

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал об ожиданиях от чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

«Сложно прогнозировать женскую тройку в одиночном катании на чемпионате России. Валиева в любом случае зарекомендовала себя как лидер команды. Очень хорошо набирала и продолжает набирать Щербакова, её статус чемпионки мира говорит о многом. Для меня они главные фаворитки.

За третью путёвку, конечно, развернётся борьба между Трусовой и Туктамышевой. Лиза показывала очень стабильные выступления, сложнейшие программы, но не имеет четверных прыжков, которые в изобилии есть у Саши Трусовой. Сюрприз может быть и от Хромых. Шансы на попадание в тройку могут быть в случае большого количества ошибок от лидеров», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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