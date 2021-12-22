Мария Бутырская поделилась ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию — 2022

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала об ожиданиях от чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
«Очень не люблю загадывать, у нас много достойных спортсменок. Кто будет лучше на данный момент, будет больше хотеть, тот и попадёт в тройку, чтобы отправиться на ОИ.
Пусть они едут, катаются, борются. Всем желаю удачи и успехов. Будем болеть. Борьба точно будет: лёд скользкий, нельзя выделять кого-то. Здорово, что у нас такая конкуренция — есть из кого выбирать. Мы даже не знаем, кто поедет на Олимпийские игры. Конечно, жаль, что кто-то травмировался. Для спортсмена это очень обидно», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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- 22 декабря 2021
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