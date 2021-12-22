«А я сзади бью папу по плечу». Этери Тутберидзе рассказала, что мотивировало её с детства

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему с самого детства стремилась добиться успеха.

«Я думаю, лёгких путей ни у кого нет. Первое, что меня злило и почему мне хотелось состояться, наверное, было заложено, когда мне было 4 года. Приехали наши родственники из Грузии, они сидели на кухне за столом, и кто-то спросил папу: «Так, а сколько у тебя детей-то?» Он сидит и говорит: «Один сын». А я сзади бью его по плечу: «Пап, нас пятеро». Он так: «Отойди. Один сын».

Я потом спросила: «Пап, а почему?» Он говорит: «Сын, фамилия Тутберидзе, будет продолжать род, а вы — девочки. Не считается». Поэтому мне всё время хотелось доказать, что считается», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

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