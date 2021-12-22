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Этери Тутберидзе заплакала в программе «Пусть говорят», рассказывая о болезни дочери

Этери Тутберидзе заплакала в программе «Пусть говорят», рассказывая о болезни дочери
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не смогла сдержать слёз, рассказывая о болезни дочери Дианы Дэвис, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным. В детстве у Дианы была диагностирована нейросенсорная тугоухость, вызванная неправильно назначенными антибиотиками.

«Конечно, мы все начинаем спрашивать: почему я, почему она? Я думаю, все так спрашивают. Сложная тема. Нам всем хочется, чтобы наши дети были здоровы. И их болячки, конечно, мы готовы на себя забрать, всё, что угодно, господи, отдай это мне, а я с этим как угодно доживу. Моя задача была просто первоначально адаптировать её к нормальной жизни»», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

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