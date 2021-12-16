Лис — об отце дочери Тутберидзе: много ли мы знаем мужчин в США с именем Сергей Дэвис?

Американский журналист Дэвид Лис высказался о фигуристке Диане Дэвис, дочери тренера Этери Тутберидзе. Дэвис выступает в паре с Глебом Смолкиным.

«Тутберидзе — умная женщина. Она взяла себе русское отчество, хотя мы все знаем, что она из грузинской семьи. На сайте Федерации фигурного катания на коньках России мы видим имя Диана Сергеевна Дэвис. Но много ли мы знаем мужчин в США с именем Сергей Дэвис? Конечно, в районе Лас-Вегаса таких немало.

Из Дианы Дэвис и её проблем со слухом получилась отличная история. Она прошла курс лечения в Германии, но её слух не был полностью восстановлен. Из-за болезни она не смогла полностью развить координацию и вынуждена отчасти читать по губам. При этом её особенности не влияют на способность слышать музыку. Она прекрасно выступала в номере по «Мулен Руж». В 2019 году Дэвис в «Инстаграме» объявила, что излечилась и может слышать даже лучше, чем обычные люди, потому что очень сильно этого хотела.

Мы не можем обвинять её во лжи, но можем предположить, что Тутберидзе раздула эту историю, чтобы получился прекрасный документальный фильм. В том же фильме Этери говорила, что дочь исполняла тройные прыжки с высокой температурой, а она сама пережила теракт в Оклахоме. Врала ли она тогда или сейчас?» — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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