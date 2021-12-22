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Этери Тутберидзе рассказала, как расплакалась после победного проката Щербаковой на ЧР

Этери Тутберидзе рассказала, как расплакалась после победного проката Щербаковой на ЧР
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе вспомнила, как расплакалась после выступления Анны Щербаковой на прошлогоднем чемпионате России. Щербакова, выступавшая после травмы, стала первой, опередив Камилу Валиеву и Александру Трусову.

«Очень тяжело шла подготовка: последствия коронавируса, сил нет, за неё было немного страшно. Естественно, когда она всё это собрала, собрала настолько здорово…

Плюс ещё откатывается Саша чисто, я не знаю, сможет ли у нас Камила откататься настолько чисто, чтобы обыграть Сашу. Камила откатывается идеально, обыгрывает Сашу. И выходит Аня, у которой нет сил, чтобы обыграть чистую Камилу, нужно совершить чудо. И она его совершает. Это такие эмоции, которые как на градус повышались, повышались, и вот слёзы — наверное, это было всё. Не отдать — знаете, как на войне, всё отдать, всё забрать себе», — сказала Тутберидзе в передаче «Пусть говорят».

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