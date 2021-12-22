Этери Тутберидзе рассказала, как расплакалась после победного проката Щербаковой на ЧР

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе вспомнила, как расплакалась после выступления Анны Щербаковой на прошлогоднем чемпионате России. Щербакова, выступавшая после травмы, стала первой, опередив Камилу Валиеву и Александру Трусову.
«Очень тяжело шла подготовка: последствия коронавируса, сил нет, за неё было немного страшно. Естественно, когда она всё это собрала, собрала настолько здорово…
Плюс ещё откатывается Саша чисто, я не знаю, сможет ли у нас Камила откататься настолько чисто, чтобы обыграть Сашу. Камила откатывается идеально, обыгрывает Сашу. И выходит Аня, у которой нет сил, чтобы обыграть чистую Камилу, нужно совершить чудо. И она его совершает. Это такие эмоции, которые как на градус повышались, повышались, и вот слёзы — наверное, это было всё. Не отдать — знаете, как на войне, всё отдать, всё забрать себе», — сказала Тутберидзе в передаче «Пусть говорят».
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