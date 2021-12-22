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Татьяна Тарасова обратилась к участникам чемпионата России по фигурному катанию

Татьяна Тарасова обратилась к участникам чемпионата России по фигурному катанию
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый предстоящему чемпионату России. Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

«В Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию. Желаю всем участникам чистых, красивых прокатов и хорошего настроения!» — написала Тарасова, прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург. Расписание трансляций
23 декабря
13:15 мск — мужчины, короткая программа.
16:05 — танцевальные пары, ритм-танец.
19:05 — спортивные пары, короткая программа.

24 декабря
12:45 — танцевальные пары, произвольный танец (Первый канал — с 13:45).
15:15 — мужчины, произвольная программа.
18:20 — женщины, короткая программа (Первый канал — с 19:40).

25 декабря
15:30 — спортивные пары, произвольная программа.
18:00 — женщины, произвольная программа (Первый канал — с 17:45).

26 декабря
14:00 — показательные выступления (Первый канал — с 15:45).

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