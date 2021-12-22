Алёна Косторная: моя банда — Щербакова и Усачёва. Аня, удачи

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, с кем ближе всего общается из группы Этери Тутберидзе.

Напомним, Косторная пропустит предолимпийский чемпионат России — 2022. У Алёны перелом правой кисти.

«Меня поддерживает моя любимая банда: Аня Щербакова, Даша Усачёва. Просто люблю, не могу. Аня, удачи. Даше — скорейшего выздоровления. Это моя банда. Ещё всегда очень помогают мальчики: Морис и Ника. Они всегда что-то подсказывают. Если видят, что прямо совсем какая-то ерунда происходит, всегда подъедут и подскажут, что и как», — сказала Косторная на своём YouTube-канале.

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