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Фигуристки группы Этери Тутберидзе пропустили первую тренировку чемпионата России

Фигуристки группы Этери Тутберидзе пропустили первую тренировку чемпионата России
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Как стало известно «Чемпионату», фигуристки группы Этери Тутберидзе: Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Майя Хромых и Аделия Петросян не вышли на первую тренировочную сессию предолимпийского чемпионата России.

Девушки прибыли в Санкт-Петербург, но по неизвестной причине на тренировку не явились. Группа, в которой должны были заниматься спортсменки, начала тренировку в 17:55. В 19:30 должна состояться церемония жеребьёвки стартовых номеров спортсменок на короткую программу.

Напомним, чемпионат России — 2022 пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

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