Александр Самарин откроет соревнования мужчин на чемпионате России

В Санкт-Петербурге прошла жеребьёвка соревнований у мужчин в короткой программе на предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию, который пройдёт с 23 по 26 декабря.

Участники выступят в трёх разминках. Откроет соревнования Александр Самарин. Действующий чемпион России Михаил Коляда выйдет на лёд третьим в заключительной разминке.

Результаты жеребьёвки у мужчин:

1. Александр Самарин

2. Алексей Ерохов

3. Пётр Гуменник

4. Андрей Мозалёв

5. Артём Ковалёв

6. Дмитрий Алиев

7. Кирилл Сарновский

8. Артур Даниелян

9. Глеб Лутфуллин

10. Илья Яблоков

11. Марк Кондратюк

12. Егор Рухин

13. Евгений Семененко

14. Роман Савосин

15. Михаил Коляда

16. Владислав Дикиджи

17. Макар Игнатов

18. Андрей Анисимов.

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