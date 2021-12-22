Камила Валиева первой выступит с короткой программой на чемпионате России

В Санкт-Петербурге прошла жеребьёвка соревнований у женщин в короткой программе на предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию, который пройдёт с 23 по 26 декабря.

Камила Валиева откроет короткую программу, Александра Трусова выступит последней в первой разминке. У действующей победительницы турнира Анны Щербаковой 10-й стартовый номер, сразу после неё на лёд выйдет Елизавета Туктамышева.

Отметим, что женщины представят короткую программу 24 декабря.

Результаты жеребьёвки у женщин:

1. Камила Валиева

2. Валерия Шульская

3. Аделия Петросян

4. Вероника Яметова

5. Софья Самоделкина

6. Александра Трусова

7. Ксения Гущина

8. Полина Свириденко

9. Софья Муравьёва

10. Анна Щербакова

11. Елизавета Туктамышева

12. Софья Самодурова

13. Анастасия Зинина

14. Анастасия Морозова

15. Майя Хромых

16. Ксения Синицына

17. Арина Онищенко

18. Вероника Петеримова.

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