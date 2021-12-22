Дэвис и Смолкин первыми представят ритм-танец на ЧР, Синицина и Кацалапов — последними

В Санкт-Петербурге прошла жеребьёвка стартовых номеров участников соревнований в танцах на льду на предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию, который пройдёт с 23 по 26 декабря.
Действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов закроют соревнования, первыми выступят Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дуэты представят ритм-танец завтра, 23 декабря.
Результаты жеребьёвки в танцах на льду:
1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин
2. Екатерина Миронова/Евгений Устенко
3. Влада Павленина/Александр Алексанян
4. Арина Ушакова/Максим Некрасов
5. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев
6. Александра Степанова/Иван Букин
7. Елизавета Пасечник/Дмитрий Блинов
8. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро
9. Аннабель Морозов/Андрей Багин
10. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный
11. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
12. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин
13. Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев
14. Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
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