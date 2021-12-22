Дэвис и Смолкин первыми представят ритм-танец на ЧР, Синицина и Кацалапов — последними

В Санкт-Петербурге прошла жеребьёвка стартовых номеров участников соревнований в танцах на льду на предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию, который пройдёт с 23 по 26 декабря.

Действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов закроют соревнования, первыми выступят Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дуэты представят ритм-танец завтра, 23 декабря.

Результаты жеребьёвки в танцах на льду:

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин

2. Екатерина Миронова/Евгений Устенко

3. Влада Павленина/Александр Алексанян

4. Арина Ушакова/Максим Некрасов

5. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев

6. Александра Степанова/Иван Букин

7. Елизавета Пасечник/Дмитрий Блинов

8. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро

9. Аннабель Морозов/Андрей Багин

10. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный

11. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

12. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин

13. Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев

14. Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

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