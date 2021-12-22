Тарасова и Морозов будут закрывать короткую программу спортивных пар на чемпионате России

В Санкт-Петербурге завершилась жеребьёвка стартовых номеров участников соревнований спортивных пар на предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию, который пройдёт с 23 по 26 декабря.

Откроют турнир Екатерина Петушкова и Евгений Маликов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский будут выступать друг за другом под пятым и шестым номерами соответственно. Закроют короткую программу действующие чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Результаты жеребьёвки у спортивных пар:

1. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов

2. Екатерина Гейниш/Илья Миронов

3. Карина Акопова/Никита Рахманин

4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов

6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

7. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев

8. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев

9. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

10. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко

11. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков

12. Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

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