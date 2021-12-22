Тарасова и Морозов будут закрывать короткую программу спортивных пар на чемпионате России

В Санкт-Петербурге завершилась жеребьёвка стартовых номеров участников соревнований спортивных пар на предолимпийском чемпионате России по фигурному катанию, который пройдёт с 23 по 26 декабря.
Откроют турнир Екатерина Петушкова и Евгений Маликов. Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Александра Бойкова и Дмитрий Козловский будут выступать друг за другом под пятым и шестым номерами соответственно. Закроют короткую программу действующие чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Результаты жеребьёвки у спортивных пар:
1. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов
2. Екатерина Гейниш/Илья Миронов
3. Карина Акопова/Никита Рахманин
4. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин
5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
7. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
8. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев
9. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
10. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко
11. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков
12. Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
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