«Прекрасная нимфа». Подписчики оценили фото Майи Хромых с жеребьёвки чемпионата России
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Российская фигуристка Майя Хромых опубликовала новую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Фото сделано в ходе жеребьёвки чемпионата России по фигурному катанию, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Майи Хромых.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Прекрасная нимфа».
«Шикарная Майя».
«Красавица. Волосы огонь».
«Вперёд и только вперёд, Майя! Отлично выглядишь».
«Это же круто! Никаких каблуков! Всё максимально естественно! Красавица! Удачи!»
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