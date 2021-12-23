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«Прекрасная нимфа». Подписчики оценили фото Майи Хромых с жеребьёвки чемпионата России

«Прекрасная нимфа». Подписчики оценили фото Майи Хромых с жеребьёвки чемпионата России
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Российская фигуристка Майя Хромых опубликовала новую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Фото сделано в ходе жеребьёвки чемпионата России по фигурному катанию, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Майи Хромых.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Прекрасная нимфа».
«Шикарная Майя».
«Красавица. Волосы огонь».
«Вперёд и только вперёд, Майя! Отлично выглядишь».
«Это же круто! Никаких каблуков! Всё максимально естественно! Красавица! Удачи!»

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