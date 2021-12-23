Комментатор Андрей Журанков: надо не допускать на ЧР 14-летних девочек. Чемпионат детсада

Известный комментатор Андрей Журанков высказал мнение, что на чемпионате России по фигурному катанию необходимо ввести возрастной ценз.

«Девять совсем юных девочек из 18 не имеют права ездить на международные старты по взрослым. Мне кажется, что нам надо заканчивать допускать на чемпионат России 14-летних девочек. Это уже получается, извините меня, чемпионат российского детского сада.

Смотри, Аделия Петросян чисто всё катает и куда-то там влезает. Ну это получается, она дезавуирует своим результатом работу этих девчонок, которые уже по взрослым и у которых уже совсем другая ответственность», — сказал Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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