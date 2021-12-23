Бестемьянова: на чемпионате России у Камилы Валиевой есть преимущество перед остальными

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что Камила Валиева является главным претендентом на победу в чемпионате России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
«Не хочется гадать на кофейной гуще и предсказывать, как будет выглядеть тройка лидеров в женском фигурном катании. Всем девочкам я желаю откататься в свою силу, как они умеют. Главное, чтобы все получили удовольствие от своего катания. Уверена, что все зрители тоже получают огромное удовольствие от прокатов девушек на чемпионате России.
Говоря о Камиле Валиевой, она прыгает тройной аксель в короткой программе, а в произвольной — четверные и тройной аксель. Это даёт Камиле огромное преимущество перед остальными.
В чемпионате России имеют право принять участие девочки, которые собираются участвовать во взрослых соревнованиях на следующий год. Это было испокон веков и придумано не сегодня: в своё время ещё Аделина Сотникова выигрывала чемпионат России, когда она была маленькой и не имела возможности поехать на чемпионат Европы и мира. Это нормальная практика вхождения юниоров во взрослые соревнования», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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