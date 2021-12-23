Гербольдт: хотелось бы видеть Валиеву, Трусову и Туктамышеву в тройке на чемпионате России

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

«Тройка лидеров в женском одиночном фигурном катании, которую я бы хотела видеть, отличается от той, которая будет. Лично мне бы хотелось видеть в тройке Валиеву, Трусову и Туктамышеву. Но есть ещё Аня Щербакова, которая тоже будет бороться за пьедестал и, скорее всего, окажется в сборной.

Сможет ли Щербакова выиграть чемпионат России в четвёртый раз? Если Камила Валиева откатает свои программы чисто, как она может, то у неё нет конкурентов. На сегодняшний день Камила сильнее всех остальных девушек, в том числе и Анны Щербаковой.

В такой сильной конкуренции нервы на чемпионате России у всех будут натянуты на пределе. Думаю, что именно на этом чемпионате России на юниорок вряд ли кто-то будет обращать внимание. У всех свои цели и задачи, сейчас самое важное — это попасть в сборную и отобраться на Олимпиаду. С одной стороны, я против, чтобы детей пускали на такие соревнования. Каждый должен выступать в своём возрасте», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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