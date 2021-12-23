Полиция возбудила дело из-за статьи о сыне Плющенко. Виновникам грозят до двух лет колонии

Полиция возбудила дело о клевете из-за статьи о болезни восьмилетнего Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает телеграм-канал Mash. В 2020 году издание Starhit опубликовало заметку, в котором утверждалось, что сын Плющенко страдает синдромом Аспергера.

Позднее появилась информации, что Саша получил психологическую травму из-за скандальной публикации и перестал тренироваться. Мальчик прошёл судебно-психиатрическую экспертизу. Родители обратились в правоохранительные органы.

В итоге полиция возбудила дело о клевете по факту публикации. Виновникам может грозить до 2 млн рублей штрафа или до двух лет колонии.

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