Тутберидзе: представляете, Валиева и Усачёва катались бы с детьми? Убийство малолетних

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о возрастном цензе. В настоящее время возрастной ценз для входа во взрослое катание составляет 15 лет, ранее федерация Норвегии предложила поднять его до 17 лет.
«Девушки, которые сейчас вышли из юниоров, — это Хромых, Усачёва, Валиева. И вот эти девушки, представляете, катались бы на равных с детьми, а они уже девушки, они сформировавшиеся. И они бы выходили, на равных катались. Вот это мне кажется убийством малолетних. Я бы даже не могла представить их катание в юниорах. Ну это, наверное, унижало бы даже их.
Вот Майя Хромых вышла бы: «Здравствуйте, девочки!» Я не знаю, почему раньше никого не смущала Тара Липински. Первый чемпионат России Аделина Сотникова выиграла в 13 лет, никого не смущало. А почему сейчас смущает? Сейчас в 13 лет они даже не выходят, уже есть запрет, уже подняли планку», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».
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