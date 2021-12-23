«Никто не приходит». Этери Тутберидзе ответила на вопрос об отборе в её команду

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе оценила численность своей команды и рассказала об отборе в неё.

«Читаю, у нас всё нормально, у нас есть длинная скамейка. Я вообще этого не люблю. Никто не дремлет, все страны тренируются, у них точно такие же длинные скамейки. Точно так же японки все прыгают аксели и четвертные, и американки прыгают. Не надо расслабляться.

Слушайте, ну никакого отбора нету. Вот как расскажут, что там очереди стоят, а мы со всей России отбираем. Да никого мы не отбираем. Никто не приходит. За последний год может одна девочка пришла, один мальчик. Мы два года назад решили организовать свои оздоровительные группы, попробовать с трёх четырёх лет уже вести. Может, кто-то оттуда бы появлялся у нас», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!