«Никто не приходит». Этери Тутберидзе ответила на вопрос об отборе в её команду

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе оценила численность своей команды и рассказала об отборе в неё.
«Читаю, у нас всё нормально, у нас есть длинная скамейка. Я вообще этого не люблю. Никто не дремлет, все страны тренируются, у них точно такие же длинные скамейки. Точно так же японки все прыгают аксели и четвертные, и американки прыгают. Не надо расслабляться.
Слушайте, ну никакого отбора нету. Вот как расскажут, что там очереди стоят, а мы со всей России отбираем. Да никого мы не отбираем. Никто не приходит. За последний год может одна девочка пришла, один мальчик. Мы два года назад решили организовать свои оздоровительные группы, попробовать с трёх четырёх лет уже вести. Может, кто-то оттуда бы появлялся у нас», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».
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