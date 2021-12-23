Этери Тутберидзе рассказала, как следит за своими фигуристками во время тренировок

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос, как ей удаётся следить за всеми своими спортсменками во время тренировок.



«Вы же видите эту площадку, на ней не спрятаться. Наверное, это уже профессионализм. Увидеть всех, запомнить кто и что делает, какие были задания. Я не робот. Мне кажется, так все работают», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. В прошлом году чемпионами России стали Михаил Коляда, Анна Щербакова, Евгения Тарасова / Владимир Морозов (спортивные пары), Александра Степанова / Иван Букин (танцы на льду).

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