Тутберидзе — о юных учениках: они какие-то немотивированные. Понимаешь, что теряешь время
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос о мотивации её юных учениц.
«У меня бывает момент, вот когда на тренировке с младшей группой находишься, что они какие-то немотивированные. Вот правда, нет в них этого. И ты начинаешь понимать, что теряешь своё время. Может быть, где-то есть другие спортсмены, которые с удовольствием приняли бы твои знания, не пытались бы увернуться от заданий», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».
С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России по фигурному катанию.
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