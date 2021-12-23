«Иди прыгай!» Этери Тутберидзе рассказала, как заставляет работать учеников

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала об особенностях работы с учениками.
«Ну если уж совсем категорически, какие-то немножко данные, не соответствующие этому виду, я могу сразу сказать ребёнку «нет». Но я оставляю у нас потренироваться почти всех и смотрю, как это работает. А ещё здорово, когда они расслабляются, а не когда они пришли на «смотрины». Вот тогда они естественные. Если ребёнок недорабатывает, если он прячется где-то сзади, старается быть незаметным, то ты понимаешь — чтобы включить этого ребёнка в процесс, нужно энергозатрачиваться, заставлять: давай, иди прыгай!
А у меня детей 15 на льду. И у каждого сейчас занятие. Допустим, ребёнку 12 лет. А с возрастом эти усилия нужно увеличивать. А что будет к 18 годам? Это что нужно сделать, чтобы раздраконить этого спортсмена на тренировочный процесс?» — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».
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- 23 декабря 2021
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