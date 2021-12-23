Этери Тутберидзе: все родители учеников начинают считать себя важнее меня
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, какие отношения у неё складываются с родителями учеников.
«Когда спортсмен начинает зарабатывать настоящие медали, чем выше ранг этих соревнований, начинает всё понемножку переворачиваться. Ощущение, что это меня привели к этим медалям, и я должна ценить этого родителя. Я к этому спокойно уже отношусь. Многие ли родители учеников считают себя важнее меня? Все родители такие становятся, не в обиду, но я других пока не встречала», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».
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