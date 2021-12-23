Этери Тутберидзе: могу отказаться от неплохой девочки, если чувствую, что процесс сложный

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как проходит работа с учениками в её команде.
«Я люблю, чтобы они умели самостоятельно работать. Я же понимаю, для чего они сюда приходят. Они же сюда пришли не просто покататься. Они сюда пришли, чтобы их сделали олимпийскими чемпионами, не иначе. Чтобы выйти в топ. Если мне кажется, могу ошибаться, я чувствую, что процесс сложный – могу отказаться от неплохой девочки, мальчика.
А порой бывает, когда они понимают, что их не взяли, они начинают по-другому осмысливать своё фигурное катание. Они начинают понимать, что они этот вид любят. Понимают, за что. Я всегда говорю, почему я не беру. И дальше смотришь, а они начинают лучше кататься, лучше работать, начинают ценить», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».
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