Алексей Ерохов прокомментировал личный рекорд в короткой программе на чемпионате России

Российский фигурист Александр Ерохов прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате России. За технику он получил 53,66 балла, за компоненты — 41,58 балла, сумма составила 95,24 балла. Это личный рекорд спортсмена.

«Никогда не получал 95 баллов, но всегда есть куда расти. Дорожку и вращение лучше бы сделал, было бы 100. Я хотел бы быть претендентом на Олимпиаду», — передаёт слова Ерохова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

На момент публикации новости Ерохов лидирует в короткой программе, помимо него выступили три фигуриста: Александр Самарин, Пётр Гуменник и Андрей Мозалёв.

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