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Андрея Мозалёва спросили про четверной аксель Юдзуру Ханю. Он ответил

Андрея Мозалёва спросили про четверной аксель Юдзуру Ханю. Он ответил
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Российский фигурист Андрей Мозалёв ответил на вопрос, вставит ли он в произвольную программу четверной аксель, который исполнил чемпион ОИ Юдзуру Ханю. В короткой программе на чемпионате России Мозалёв показал результат 90,98 балла, в том числе 47,87 балла за технику, 44,11 балла за компоненты, 1,00 балла — штраф.

«Нет, завтра точно не вставлю», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Кирюхина.

После выступления первой группы Мозалёв занимает четвёртое место из шести участников.

Ранее Юдзуру Ханю исполнил четверной аксель на тренировке в преддверии чемпионата Японии.

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