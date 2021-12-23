Андрея Мозалёва спросили про четверной аксель Юдзуру Ханю. Он ответил

Российский фигурист Андрей Мозалёв ответил на вопрос, вставит ли он в произвольную программу четверной аксель, который исполнил чемпион ОИ Юдзуру Ханю. В короткой программе на чемпионате России Мозалёв показал результат 90,98 балла, в том числе 47,87 балла за технику, 44,11 балла за компоненты, 1,00 балла — штраф.
«Нет, завтра точно не вставлю», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Кирюхина.
После выступления первой группы Мозалёв занимает четвёртое место из шести участников.
Ранее Юдзуру Ханю исполнил четверной аксель на тренировке в преддверии чемпионата Японии.
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