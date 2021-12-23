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Евгений Семененко победил в короткой программе на ЧР по фигурному катанию, Коляда стал 5-м

Евгений Семененко победил в короткой программе на ЧР по фигурному катанию, Коляда стал 5-м
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Российский фигурист Евгений Семененко одержал победу в короткой программе на чемпионате страны, который проходит в Санкт-Петербурге. За технику он получил 53,97 балла, за компоненты — 44,06 балла, сумма составила 98,03 балла.

Второй результат показал Марк Кондратюк, на его счету 97,77 балла. Замкнул тройку Макар Игнатов (95,84 балла). Михаил Коляда занял лишь пятое место.

Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа

1. Евгений Семененко — 98,03
2. Марк Кондратюк — 97,77
3. Макар Игнатов — 95,84
4. Алексей Ерохов – 95,24
5. Михаил Коляда — 94,26
6. Александр Самарин — 94,23
7. Пётр Гуменник – 91,04
8. Андрей Мозалёв – 90,98
9. Артур Даниелян — 87,74
10. Артём Ковалёв – 87,14
11. Глеб Лутфуллин — 86,87
12. Дмитрий Алиев — 86,40
13. Илья Яблоков — 85,40
14. Роман Савосин — 82,64
15. Владислав Дикиджи — 82,24
16. Кирилл Сарновский — 80,31
17. Андрей Анисимов — 65,34
18. Егор Рухин — 64,85

Фигурное катание. ЧР-2022. Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
23 декабря 2021, четверг. 13:15 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
98.03
2
Марк Кондратюк
Москва
97.77
3
Макар Игнатов
Санкт-Петербург
95.84
Комментарии
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