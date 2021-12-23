Евгений Семененко прокомментировал победу в короткой программе на чемпионате России

Российский фигурист Евгений Семененко прокомментировал победу в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. Спортсмен заработал 98,03 балла.

«Прокатом короткой программы я доволен. Хочу выразить благодарность тренерам, которые поспособствовали такому выступлению, и семье. Дальше настраиваемся на произвольную.

Приятно, что соревнования проходят в Ледовом, где мы тренируемся. Но тренировки на тренировочном катке, на главной арене обычно шоу и соревнования. В целом мне нравится.

Независимо от того, как откатал короткую, спортсмен всегда должен настраиваться на следующий прокат и подходить к нему максимально ответственно.

Ханю сделал четверной аксель? У нас идут соревнования, нужно следить прежде всего за собой.

В тройке нет Коляды? Завтра всё может поменяться», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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