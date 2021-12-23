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Суд арестовал первого студента, задержанного за избиение чемпиона ОИ Дмитрия Соловьёва

Суд арестовал первого студента, задержанного за избиение чемпиона ОИ Дмитрия Соловьёва
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Таганский суд Москвы в четверг заключил в СИЗО первого из двух студентов, задержанных за избиение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы России.

«С учётом позиции прокуратуры Таганский районный суд избрал в отношении одного из фигурантов уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря мск возле московского караоке-бара Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Он был избит двумя 18-летними студентами. У Соловьёва диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.

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