«Семененко — топ!» Ковтун — о мужской короткой программе на чемпионате России

Российский фигурист Максим Ковтун поделился впечатлениями от короткой программы у мужчин на чемпионате России. Лучший результат показал Евгений Семененко. Он набрал 98,03 балла.



«После сегодняшней короткой программы у мужчин хочется ответить коротко: Женя Семененко — это топ!



Говоря о Михаиле Коляде, сегодня был момент, когда это реально было очень неожиданно. Меня это очень удивило. Миша катается с огромным запасом сил и энергии. Миша отлично шёл после идеально исполненных четверных на аксель. Тут дело не в выносливости и не в том, что что-то не вкатано — этого быть не может. Видно, что физически Коляда готов с большим запасом. Вопрос точно не в его подготовке, а в чём-то другом. Смотрелся он очень уверенно», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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