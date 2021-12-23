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«Семененко — топ!» Ковтун — о мужской короткой программе на чемпионате России

«Семененко — топ!» Ковтун — о мужской короткой программе на чемпионате России
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Российский фигурист Максим Ковтун поделился впечатлениями от короткой программы у мужчин на чемпионате России. Лучший результат показал Евгений Семененко. Он набрал 98,03 балла.

«После сегодняшней короткой программы у мужчин хочется ответить коротко: Женя Семененко — это топ!

Говоря о Михаиле Коляде, сегодня был момент, когда это реально было очень неожиданно. Меня это очень удивило. Миша катается с огромным запасом сил и энергии. Миша отлично шёл после идеально исполненных четверных на аксель. Тут дело не в выносливости и не в том, что что-то не вкатано — этого быть не может. Видно, что физически Коляда готов с большим запасом. Вопрос точно не в его подготовке, а в чём-то другом. Смотрелся он очень уверенно», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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