«Семененко — топ!» Ковтун — о мужской короткой программе на чемпионате России

Российский фигурист Максим Ковтун поделился впечатлениями от короткой программы у мужчин на чемпионате России. Лучший результат показал Евгений Семененко. Он набрал 98,03 балла.
«После сегодняшней короткой программы у мужчин хочется ответить коротко: Женя Семененко — это топ!
Говоря о Михаиле Коляде, сегодня был момент, когда это реально было очень неожиданно. Меня это очень удивило. Миша катается с огромным запасом сил и энергии. Миша отлично шёл после идеально исполненных четверных на аксель. Тут дело не в выносливости и не в том, что что-то не вкатано — этого быть не может. Видно, что физически Коляда готов с большим запасом. Вопрос точно не в его подготовке, а в чём-то другом. Смотрелся он очень уверенно», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 23 декабря 2021
-
17:37
-
17:21
-
17:16
-
16:51
-
16:47
-
16:44
-
16:37
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:25
-
16:21
-
16:21
-
16:17
-
16:12
-
16:11
-
16:09
-
15:48
-
15:46
-
15:39
-
15:36
-
15:34
-
15:15
-
15:08
-
14:54
-
14:49
-
14:48
-
14:45
-
14:42
-
14:35
-
14:28
-
14:21
-
14:18
-
14:17
-
14:12