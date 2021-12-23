Мишина и Галлямов — о короткой программе на ЧР: удивлены баллами, это наш рекорд

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились эмоциями от проката короткой программы на чемпионате России. На момент написания новости дуэт занимает первое место, набрав 83,74 балла.

«Очень приятно выступить на домашней арене. В прошлый раз были здесь четыре года назад, неудачно. Хочется взять реванш, показать домашним зрителям, что мы можем кататься для них хорошо, доставить им удовольствие и подарить новогоднее настроение.

Удивлены баллами, это наш рекорд на данный момент. Понимаем, что дома могут ставить немного побольше. Приятно, поднимает настроение, двигает вперёд. Появляется желание улучшаться и стараться ещё больше», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Можем сказать, что начало положено. Первый день завершился для нас удачно, довольны прокатом. Конечно, откатали не самым лучшим образом, ещё есть, куда дорабатывать. На сегодня мы можем назвать прокат удовлетворительным. Завтра немного передохнём, потренируемся, а послезавтра с новыми силами на следующую программу.

Вообще не думали о том, что в «Юбилейном» выступили неудачно на ЧР четыре года назад. Статистика у нас была не самая приятная, но для нас это ностальгия по самому первому ЧР. Когда мы с Настей выступали здесь в «Юбилейном», мы только начинали, только встали в пару. Интересно вспомнить, с чего начинался наш путь», — добавил Галлямов.

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