Гурейро — о том, что их оценки с Загорски освистали: русский зритель — самый понимающий

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в дуэте с Тиффани Загорски, высказался об оценках судей по итогам ритм-танца на чемпионате России. Пара получила 79,36 балла, заняв четвёртое место.

«Поддержка публики всегда приятна. Говорят, русский зритель самый продвинутый, самый понимающий, самый настоящий. Не знаю, во всяком случае приз зрительских симпатий мы получили. Публике это понравилось, надеюсь, завтра и судьям понравится наш произвольный танец. Нам он нравится.

Нам поставили низковатые оценки? Судить арбитров — это, наверное, неправильно. Мы не видели распечатки, точнее можно ответить после того, как мы всё посмотрим. У судей есть медленные повторы. Возможно, что программу видят не в первый раз. Может, там есть то, что мы не углядели на тренировках. Мы тоже не совсем поняли, почему достаточно низкие оценки. Но не грешим, посмотрим, может, мы действительно допустили ошибки», — передаёт слова Гурейро корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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