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Мишина и Галлямов лидируют с личным рекордом после КП на чемпионате России

Мишина и Галлямов лидируют с личным рекордом после КП на чемпионате России
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Российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидирует после короткой программы среди спортивных пар на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. За свой прокат фигуристы получили от судейской коллегии 83,74 балла, установив личный рекорд.

На втором месте идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84), замыкают тройку действующие чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68).

Чемпионат России. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 83,74.
2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 82,84.
3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 78,68.

Фигурное катание. ЧР-2022. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Короткая программа
23 декабря 2021, четверг. 19:05 МСК
Окончено

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