Грациозный прокат Мишиной и Галлямова в короткой программе на чемпионате России

Сегодня, 23 декабря, на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге, завершилась короткая программа среди спортивных пар. Российский дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов красивым прокатом захватил лидирующую позицию. За свой прокат фигуристы получили от судейской коллегии 83,74 балла, установив личный рекорд.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

На втором месте после короткой программы идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84), замыкают тройку действующие чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68).

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